Onu | Schlein ' per una azione concreta in Parlamento noi ci siamo'

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Per una azione concreta in Parlamento sull'Onu noi ci siamo e lavoreremo insieme alle altre forze politiche". Lo ha detto Elly Schlein nel suo intervento al convegno 'Salviamo l'Onu' cui hanno preso parte, oltre alle associazioni pacifiste, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Ricciardi (M5s).

