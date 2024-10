Nuova Zelanda, “tre minuti per gli abbracci”: l’aeroporto di Dunedin fissa un limite ai saluti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Wellington, 24 ottobre 2024 - Concessi solo tre minuti per gli abbracci, è l'incredibile limite di tempo fissato in un aeroporto della Nuova Zelanda per i saluti allo scopo di sveltire pratiche e il flusso di passeggeri. E si sono anche stupiti i dirigenti dello scalo di Dunedin, nel Sud del Paese, per il clamore suscitato sui media, nazionali ed internazionali, dalla originale decisione, secondo loro dettata da esigenze pratiche. Basta smancerie: bisogna partire Daniel De Bono, dirigente del terminal, alla stampa ha confermato: "Per far sì che tutto proceda senza intoppi, abbiamo installato nuovi segnali, tra cui 'Tempo massimo di abbracci: 3 minuti'", e non c'è da meravigliarsi, ha aggiunto: "E' il nostro modo non convenzionale di ricordare alle persone che l'area di partenza è riservata ai saluti veloci". Quotidiano.net - Nuova Zelanda, “tre minuti per gli abbracci”: l’aeroporto di Dunedin fissa un limite ai saluti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Wellington, 24 ottobre 2024 - Concessi solo treper gli, è l'incredibiledi tempoto in un aeroporto dellaper iallo scopo di sveltire pratiche e il flusso di passeggeri. E si sono anche stupiti i dirigenti dello scalo di, nel Sud del Paese, per il clamore suscitato sui media, nazionali ed internazionali, dalla originale decisione, secondo loro dettata da esigenze pratiche. Basta smancerie: bisogna partire Daniel De Bono, dirigente del terminal, alla stampa ha confermato: "Per far sì che tutto proceda senza intoppi, abbiamo installato nuovi segnali, tra cui 'Tempo massimo di: 3'", e non c'è da meravigliarsi, ha aggiunto: "E' il nostro modo non convenzionale di ricordare alle persone che l'area di partenza è riservata aiveloci".

