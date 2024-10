Liberoquotidiano.it - Napoli, altro Far West in strada e orrore puro: 15enne ucciso a colpi di pistola in corso Umberto I

(Di giovedì 24 ottobre 2024)sotto choc per la morte di un ragazzino di 15 anni: il giovane è statodi arma da fuoco nella notte. La sparatoria è avvenuta inpoco prima delle 2 di notte. Sull'accaduto indaga la Squadra mobile della Questura partenopea. L'omicidio è avvenuto all'angolo traI e via Carminiello al Mercato, non distante dal quartiere Forcella. Oltre al minorenne, ci sono due feriti. Indagini della polizia per ricostruire movente e dinamica. Sequestrate le immagini delle videocamere di sorveglianza. Notizia in aggiornamento