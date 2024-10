Mo: Idf, 'potenziale conclusione conflitto con Hezbollah' (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tel Aviv, 24 ott. (Adnkronos) - Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Herzi Halevi, ha dichiarato che Israele può potenzialmente giungere a una conclusione decisiva del conflitto con Hezbollah. "Nel nord, c'è la possibilità di raggiungere una conclusione rapida. Abbiamo terminato la catena di comando di alto livello di Hezbollah in modo molto approfondito", ha detto Halevi durante una valutazione della situazione nella Striscia di Gaza settentrionale. Liberoquotidiano.it - Mo: Idf, 'potenziale conclusione conflitto con Hezbollah' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tel Aviv, 24 ott. (Adnkronos) - Il capo di stato maggiore delle Idf, tenente generale Herzi Halevi, ha dichiarato che Israele può potenzialmente giungere a unadecisiva delcon. "Nel nord, c'è la possibilità di raggiungere unarapida. Abbiamo terminato la catena di comando di alto livello diin modo molto approfondito", ha detto Halevi durante una valutazione della situazione nella Striscia di Gaza settentrionale.

