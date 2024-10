Milan, Calabria torna in gruppo: ecco le ultime sul capitano rossonero (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il terzino e capitano del Milan è ritornato ad allenarsi con la squadra in vista della gara contro il Bologna Davide Calabria, terzino del Milan, sta per tornare pienamente a disposizione di Paul Fonseca. Le ultime notizie arrivano direttamente dalla redazione di Milan News 24 che aggiunge dettagli interessanti. Il capitano è tornato da allenarsi Calcionews24.com - Milan, Calabria torna in gruppo: ecco le ultime sul capitano rossonero Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il terzino edelè rito ad allenarsi con la squadra in vista della gara contro il Bologna Davide, terzino del, sta perre pienamente a disposizione di Paul Fonseca. Lenotizie arrivano direttamente dalla redazione diNews 24 che aggiunge dettagli interessanti. Ilto da allenarsi

