Thesocialpost.it - Marco Matteazzi, la sua storia: “Bullizzato perché obeso, il prof mi chiamava ‘polpetta’, ho perso 30 chili”

(Di giovedì 24 ottobre 2024)è un ragazzo di 24 anni, originario di Altavilla Vicentina, che in passato ha subito atti di bullismo a causa del suo peso, anche daiessori a scuola, non solo dai compagni. Maha saputo reagire alla grande a questa situazione, diventando un esempio per tutte lene che si trovano nelle sue condizioni. La sua esperienza la racconta in un video pubblicato su Instagram.ha deciso di correre ogni giorno una mezza maratona, per un totale di 100 giorni. Ha già alle spalle 2.300 chilometri, dal suo paese fino a Lisbona, in Portogallo.Leggi anche: Clima: obesità responsabile di parte delle emissioni di gas serra a livello globaleracconta la sua“Quando ho iniziato, non ero un runner.