Maltemposcuole chiuse domani a Bologna

Maltempo,scuole chiuse domani a Bologna (Di giovedì 24 ottobre 2024) 19.45 Il Comune di Bolognqa ha deciso in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole per domani 25 ottobre. la decisione è stata motivata dall'allerta meteo che interviene in una situazione di emergenza dovuta all'alluvione dei giorni scorsi che ha indebolito la tenuta dei suoli. L'amministrazione comunale invita tutte le aziende e gli enti a favorire l'utilizzo dello smart working. domani sarà anche proibito stazionare nei parchi. Annullata anche la partita Bologna-Milan in programma per sabato alle 18. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) 19.45 Il Comune di Bolognqa ha deciso in via precauzionale la chiusura di tutte le scuole per25 ottobre. la decisione è stata motivata dall'allerta meteo che interviene in una situazione di emergenza dovuta all'alluvione dei giorni scorsi che ha indebolito la tenuta dei suoli. L'amministrazione comunale invita tutte le aziende e gli enti a favorire l'utilizzo dello smart working.sarà anche proibito stazionare nei parchi. Annullata anche la partita-Milan in programma per sabato alle 18.

