Maltempo senza fine in Bergamasca: "Ancora tanta pioggia in arrivo" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Provincia di Bergamo. Ancora precipitazioni intense in arrivo sulla provincia di Bergamo. "Gli anticicloni restano defilati a latitudini settentrionali, lasciando il balia il Mediterraneo e l'Italia a reiterate perturbazioni le quali, alimentate da aria calda e decisamente molto umida, producono precipitazioni talora eccezionali – spiega il meteorologo di 3BMeteo Edoardo Ferrara che prosegue –. L'ennesimo fronte sta interessando in queste ore il Centro-Nord con piogge e rovesci sparsi. Sarà il preludio ad un a nuova fase perturbata con pioggia che si riproporrà a più riprese fino al prossimo weekend compreso. Ancora una volta saranno possibili fenomeni intensi e/o abbondanti con potenziali criticità, anche a fronte di terreni ormai decisamente saturi". "Attenzione particolare a Lazio, Umbria, Toscana, Ancora una volta Emilia Romagna e Triveneto – avverte Ferrara –.

