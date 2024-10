Maltempo in Toscana, esteso il codice arancione per pioggia e temporali (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per la serata di oggi, giovedì 24 ottobre. Per questo, e tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il Arezzonotizie.it - Maltempo in Toscana, esteso il codice arancione per pioggia e temporali Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per la serata di oggi, giovedì 24 ottobre. Per questo, e tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Toscana : nuova allerta - Nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche atteso per la serata di oggi, giovedì 24 ottobre. Per questo, e tenendo anche conto delle criticità residue sui territori colpiti dagli eventi alluvionali dei giorni scorsi, la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il... (Firenzetoday.it)

Forte maltempo in Toscana nelle prossime ore. Poi la svolta : estate di San Martino in anticipo - Venti: moderati di Scirocco su Arcipelago e costa centro-meridionale, deboli o al più moderati nell'interno. Temperature: in lieve calo. . Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie. Al momento ancora possibili piogge residue sulle zone costiere. Un peggioramento, fa sapere sui social il presidente della Toscana Giani, è atteso dal pomeriggio quando le precipitazioni tenderanno a risultare più sparse e frequenti e localmente più intense, soprattutto sulle zone occidentali. (Lanazione.it)

Maltempo in Toscana : scuole chiuse in diversi comuni giovedì 24 per l’allerta arancione - . causa dell'allerta arancione per forte maltempo emessa dalla sala operativa della protezione civile regionale per domani, 24 ottobre 2024, molti comuni della Toscana hanno disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado L'articolo Maltempo in Toscana: scuole chiuse in diversi comuni. (Firenzepost.it)