M5S: Schlein, 'non entro in casa altrui, noi sempre testardamente unitari' (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Grillo e Conte? Non entro nelle questioni interne degli altri partiti. Noi siamo al lavoro da tempo e siamo in tutti i territori a costruire alleanze sui temi e sui progetti. Io sono e resto testardamente unitaria per costruire alternativa alle destre". Così Elly Schlein a Dritto e Rovescio su Rete4. Liberoquotidiano.it - M5S: Schlein, 'non entro in casa altrui, noi sempre testardamente unitari' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Grillo e Conte? Nonnelle questioni interne degli altri partiti. Noi siamo al lavoro da tempo e siamo in tutti i territori a costruire alleanze sui temi e sui progetti. Io sono e restoa per costruire alternativa alle destre". Così Ellya Dritto e Rovescio su Rete4.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

M5S: Schlein, 'non entro in casa altrui, noi sempre testardamente unitari' - Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Grillo e Conte? Non entro nelle questioni interne degli altri partiti. Noi siamo al lavoro da tempo e siamo in tutti i territori a costruire alleanze sui temi e sui ... (lanuovasardegna.it)

Marchwinski ritrova il campo nel largo successo della Polonia U21 - Il giovane trequartista, in difficoltĂ con l'adattamento al calcio italiano, ha rimesso minutaggio nelle gambe nel match di qualificazione europea ... (calciolecce.it)

Fridays for Future, corteo anche a Roma: “Soldi in istruzione e ambiente, non in armi. Governo Meloni complice del genocidio a Gaza” - Anche a Roma studenti in piazza: "Dall'alluvione in Emilia Romagna alla siccità in Sicilia, la crisi climatica è reale" ... (ilfattoquotidiano.it)

Stati generali della montagna del Pd, Schlein. Sull'autonomia se il centrodestra si ravvede si vedrà dal referendum. Il nuovo attacco all'Unifil: grave e inaccettabile - «Mi sembra che esponenti della maggioranza, parlo di ministri, parlamentari, ma anche di presidenti di Regione, si siano svegliati un pò tardi, perché noi dall’inizio che diciamo che per questa via si ... (msn.com)

Scoppia il caso Mbappé: beccato in discoteca durante Israele-Francia - Kylian Mbappe a été aperçu en discothèque à Stockholm, en Suède, lors d’Israël – France en Ligue des Nations hier soir. ???? « Bien manger, bien dormir. » ???? (ilfattoquotidiano.it)