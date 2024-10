Incendio all'esterno del Centro Agroalimentare: bruciate cassette di plastica e legno (Di giovedì 24 ottobre 2024) FASANO - Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, nella mattinata di oggi, giovedì 24 ottobre, all'esterno del Centro Agroalimentare di Fasano, per un Incendio che ha interessato cassette in legno e plastica, accatastate a ridosso del muro di cinta. Le fiamme si sono propagate Brindisireport.it - Incendio all'esterno del Centro Agroalimentare: bruciate cassette di plastica e legno Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) FASANO - Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, nella mattinata di oggi, giovedì 24 ottobre, all'deldi Fasano, per unche ha interessatoin, accatastate a ridosso del muro di cinta. Le fiamme si sono propagate

