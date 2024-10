Gqitalia.it - I Fontaines D.C. sono la rock band del nostro tempo. Chiedete a Paul Mescal e Cillian Murphy (noi l'abbiamo fatto)

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Tutti acclamano iD.C., i principali pretendenti al titolo di “più grandedel periodo della storia con meno grandi”. Nell'edizione cartacea di GQ US, Olivia Ovenden ha incontrato in Francia il quintetto di Dublino per celebrare l'imminente uscita del loro quarto album, Romance, una raccolta di canzoni turbolente, focose e dolorosamente attuali sugli attacchi d'ansia e la fine del mondo, alla maniera delle grandi: leggendo Rimbaud nel parco, bevendo qualche birra e insistendo sulche i critici (che daclassificano inella nebulosa categoria del “post-punk”) non sappiano un cazzo. Un dato fondamentale indica che i cinque siano, nel senso più-and-roll, veramente About That Life: «Non c'è momento», riferisce Ovenden, «in cui qualcuno non si stia rollando o fumando una sigaretta».