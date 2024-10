“Ha appena lasciato il Grande Fratello”. Concorrenti e pubblico increduli: fuori all’improvviso (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle 2:15 della notte tra il 23 e il 24 ottobre, Maica Benedicto, concorrente temporanea del Grande Fratello italiano proveniente dal Gran Hermano spagnolo, è entrata nel confessionale e, come se fosse una misteriosa comparsa, non ne è più uscita. Poco dopo, i profili social ufficiali del programma hanno svelato la sua improvvisa partenza con un annuncio: “Maica Benedicto questa sera ha lasciato la Casa di Grande Fratello per tornare in quella di Gran Hermano in Spagna”. La notizia ha colto di sorpresa gli altri Concorrenti, che hanno iniziato a speculare sui motivi del suo abbandono. Giglio è stato il primo a ipotizzare un problema personale: “Penso che abbia avuto una situazione grave a casa”, teoria che ha trovato l’appoggio di Iago, che ha aggiunto: “Forse è successo qualcosa ai suoi genitori”. “Con lui ho fatto qualcosa”. Tuttivip.it - “Ha appena lasciato il Grande Fratello”. Concorrenti e pubblico increduli: fuori all’improvviso Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Alle 2:15 della notte tra il 23 e il 24 ottobre, Maica Benedicto, concorrente temporanea delitaliano proveniente dal Gran Hermano spagnolo, è entrata nel confessionale e, come se fosse una misteriosa comparsa, non ne è più uscita. Poco dopo, i profili social ufficiali del programma hanno svelato la sua improvvisa partenza con un annuncio: “Maica Benedicto questa sera hala Casa diper tornare in quella di Gran Hermano in Spagna”. La notizia ha colto di sorpresa gli altri, che hanno iniziato a speculare sui motivi del suo abbandono. Giglio è stato il primo a ipotizzare un problema personale: “Penso che abbia avuto una situazione grave a casa”, teoria che ha trovato l’appoggio di Iago, che ha aggiunto: “Forse è successo qualcosa ai suoi genitori”. “Con lui ho fatto qualcosa”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - giorno 38 : commenti al live - . Giorno 38 In questo post potrete commentare il live del Grande Fratello! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). oi i commenti! L'articolo Grande Fratello, giorno 38: commenti al live. (Isaechia.it)

“Ha lasciato la casa”. Grande Fratello - clamorosa uscita di scena. È successo a notte fonda - arriva la conferma - I ragazzi dentro poi hanno reagito malissimo e quando la voce del Grande Fratello lo ha comunicato ai gieffini tutti sono rimasti senza parole e hanno iniziato a fare congetture sul motivo dell’abbandono così veloce e strano. Insomma, solo congetture, dovremmo aspettare qualche ora per capire cosa sia veramente accaduto. (Caffeinamagazine.it)

Grande Fratello, la penale da pagare se commettono questo errore: cosa è "sfuggito" a Lorenzo Spolverato - Lo scambio tra concorrenti tra Grande Fratello italiano e Gran Hermano spagnolo ha portato Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nella versione iberica del reality show di casa Mediaset, dove il ragazzo.. (leggo.it)

Quando va in onda il Grande Fratello? Data prossima puntata e concorrenti in nomination - Per una puntata che finisce ce n’è sempre una che inizia. E i fan del Grande Fratello non vedono l’ora di rientrare nella casa più spiata d’Italia per osservare da vicino i concorrenti, che si stanno ... (msn.com)

Grande Fratello, la penale da pagare è molto alta se commettono questo errore: cosa svela Lorenzo ai coinquilini spagnoli - Al Gran Hermano, Lorenzo Spolverato rivela qual è la penale da pagare in caso di errore nel Grande Fratello italiano. (msn.com)