Giovanna Chinnici uccisa a coltellate dal cognato per un parcheggio: "Ha difeso sua figlia dall'aggressione dello zio" (Di giovedì 24 ottobre 2024) uccisa a coltellate mentre difendeva sua figlia di 28 anni aggredita dal cognato durante una lite. La vittima si chiamava Giovanna Chinnici ed era un'educatrice dei Nidi nel Comune di Cinisello Balsamo da ormai più di 40 anni. L'omicidio è successo a Nova Milanese: l'uomo, che era stato bloccato da alcuni parenti, è stato fermato e arrestato dai carabinieri. È accusato di omicidio e tentato omicidio. Si chiama Giuseppe Caputo e ha 62 anni. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine intervenute subito dopo l'aggressione, pare che all'origine della lite ci sia stato un parcheggio e che la prima ad essere stata ferita sia stata la giovane di 28 anni. Madre e figlia erano da poco uscite dalla loro abitazione in via Magellano dove, nello stesso condominio, vive parte della famiglia allargata della vittima.

Giovanna Chinnici - chi era la donna uccisa dal cognato a Nova Milanese - Oggi pomeriggio è stata uccisa Giovanna Chinnici, una dolcissima, amabile, intelligente, solare persona che ha collaborato come volontaria presso il nostro circolo nel coordinamento dei corsi di psicomotricità dedicati a bimbi. La psicomotricità era una delle tante competenze di Giovanna Chinnici, che lavorava coi servizi sociali del Comune di Cinisello Balsamo. (Ilgiorno.it)

Giovanna Chinnici - chi è la vittima uccisa nell’omicidio Nova : lutto anche a Cinisello - La vittima della brutale aggressione con un coltello è Giovanna Chinnici, 63 anni, cognata dell’omicida. . La donna era educatrice dei Nidi nel Comune di Cinisello. ]. Profondo dolore e sgomento per la tragedia familiare che si è consumata ieri pomeriggio a Nova Milanese. Entrata in servizio nel 1980, aveva concluso il suo percorso lavorativo nel 2021. (Ilnotiziario.net)

Omicidio Giovanna Chinnici - uccisa dal cognato per un parcheggio : “In passato denunce per questioni di vicinato” - Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, tra Giovanna Chinnici - uccisa a coltellate dal cognato a Nova Milanese (Monza e Brianza) - e il cognato c'erano già stati litigi per questioni di vicinato. C'erano anche già state denunce.Continua a leggere . (Fanpage.it)