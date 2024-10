Formia investe una donna e si schianta contro un’auto | denunciato per omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)– I Carabinieri della Stazione di, collaborati dalla Sezione Radiomobile di Scauri nella giornata di ieri, al termine di attività investigativa, hanno, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino un 42enne statunitense, pere omissione di soccorso a seguito di incidente. L’uomo, per cause tuttora in corso di accertamento, nelle prime ore del mattino di ieri, lungo la strada statale 7 var. – km 1+400, alla guida della propria autovettura Audi TT, avrebbe investito, causandone la morte, una63enne di nazionalità rumena, impattando, inoltre,un’altra autovettura (Fiat 500), condotta da una46enne di Minturno.