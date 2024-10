Fertilità maschile in forte calo in Europa. PIAZZA LIBERTA’ ritorna giovedì 24 ottobre 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) La FERTILITA' dei maschi europei è IN forte calo. PIAZZA LIBERTÀ ritorna questa sera, giovedì 24 ottobre 2024 Imolaoggi.it - Fertilità maschile in forte calo in Europa. PIAZZA LIBERTA’ ritorna giovedì 24 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La FERTILITA' dei maschi europei è INLIBERTÀquesta sera,24

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bergamo - dimissioni volontarie in calo dopo 4 anni : ma il dato resta forte tra giovani e donne - Dopo l’era del Covid, infatti, si era fatto forte il fenomeno della fuga dal lavoro: mancanza di gratificazione in azienda, ricerca di una maggiore salute fisica o mentale, volontà di inseguire le proprie passioni o una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro avevano guidato soprattutto i lavoratori più giovani ad allontanarsi dal proprio impiego in modalità spesso definite come un esodo. (Bergamonews.it)

Pubblico caloroso - squadra forte e...Verde : "Spezia attento - a Salerno non sarà facile" - Questo aspetto deve darci forza, sarà importante isolarci dal ’fattore campo’ e fare la nostra partita". Si torna in campo dopo due settimane di sosta, qual è la situazione della squadra? "Kouda e Aurelio tornano a disposizione, sta bene anche chi è reduce dagli impegni con le varie nazionali". Dall’attacco della Salernitana a quello dello Spezia: ha tutte le punte a disposizione? "Sì, stanno tutti bene e sono pronti a questa partita. (Sport.quotidiano.net)

Il petrolio è in forte calo a New York - perde il 4% - Il petrolio è in forte calo a New York, dove le quotazioni perdono il 4% a 70,82 dollari al barile con le rassicurazioni di Israele agli Stati Uniti sul fatto che non saranno colpiti siti nucleari o petroliferi in Iran. (Quotidiano.net)