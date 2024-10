Sport.quotidiano.net - Ferguson rientra in gruppo, metà incasso di Bologna-Milan agli alluvionati

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Continua la marcia di avvicinamento per ildi Vincenzo Italiano alla prossima partita di campionato, con i rossoblù che scenderanno in campo sabato alle 18 al Dall’Ara contro il. Dopo la sconfitta con l’Aston Villa nella terza partita della Fase Campionato di Champions League arrivano finalmente buone notizie dall’infermeria di Casteldebole: Lewisto in, riunendosi ai compagni allenandosi regolarmente e partecipando alla sessione odierna in cui la squadra ha svolto una partitella a campo ridotto e lavoro tattico. Seduta differenziata invece per Martin Erlic e Michel Aebischer mentre Oussama El Azzouzi ha proseguito le terapie specifiche.