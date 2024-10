DIRETTA | Napoli-Lecce, Conte: “Kvaratskhelia resti concentrato. Inter-Juventus? Non la guardo.” (Di giovedì 24 ottobre 2024) La conferenza stampa di Antonio Conte per presentare la sfida di campionato tra Napoli e Lecce: il mister incontra il suo primo vecchio club Sarà l’ottava volta in carriera che Conte sfiderà il Lecce in campionato. I precedenti sono piuttosto equilibrati: tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. In vista della nona giornata, il Napoli dovrà ancora fare a meno di Lobotka infortunato – si tenterà di averlo a disposizione contro il Milan per il turno infrasettimanale – ma rientrerà Meret tra i pali. Occhio a possibili sorprese in attacco. Antonio Conte, allenatore del Napoli (LaPresse) Calciomercato.itAntonio Conte in conferenza stampa presenta la sfida Napoli-Lecce, match in programma il 26 ottobre allo stadio Maradona alle ore 15:00. Sul possibile turnover – “Perché fare un turnover? Non mi piace parlare di turnover. Calciomercato.it - DIRETTA | Napoli-Lecce, Conte: “Kvaratskhelia resti concentrato. Inter-Juventus? Non la guardo.” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La conferenza stampa di Antonioper presentare la sfida di campionato tra: il mister incontra il suo primo vecchio club Sarà l’ottava volta in carriera chesfiderà ilin campionato. I precedenti sono piuttosto equilibrati: tre vittorie, due pareggi e due sconfitte. In vista della nona giornata, ildovrà ancora fare a meno di Lobotka infortunato – si tenterà di averlo a disposizione contro il Milan per il turno infrasettimanale – ma rientrerà Meret tra i pali. Occhio a possibili sorprese in attacco. Antonio, allenatore del(LaPresse) Calciomercato.itAntonioin conferenza stampa presenta la sfida, match in programma il 26 ottobre allo stadio Maradona alle ore 15:00. Sul possibile turnover – “Perché fare un turnover? Non mi piace parlare di turnover.

