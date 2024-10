DIRETTA Europa League, Twente-Lazio 0-0: palo di Marusic LIVE (Di giovedì 24 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre il match del ‘Grolsch Veste’ tra il Twente di Oosting e la Lazio di Baroni in tempo reale La Lazio fa visita al Twente ad Enschede in una gara valida per la terza giornata della fase a girone unico di Europa League. Una sfida tra due formazioni che puntano ad entrare nelle prime otto per evitare i playoff che sarà DIRETTA dall’arbitro montenegrino Dabanovic. I giocatori della Lazio (LaPresse) – Calciomercato.itReduci dalla sconfitta in Serie A contro la Juventus che ha interrotto una bella striscia positiva, i biancocelesti di Marco Baroni – privi dello squalificato Noslin – vogliono tornare subito a vincere. Lo scopo è quello di centrare il terzo successo in altrettante uscite internazionali dopo quelle contro la Dinamo Kiev ed il Nizza per confermarsi in testa alla classifica. Calciomercato.it - DIRETTA Europa League, Twente-Lazio 0-0: palo di Marusic LIVE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Calciomercato.it vi offre il match del ‘Grolsch Veste’ tra ildi Oosting e ladi Baroni in tempo reale Lafa visita alad Enschede in una gara valida per la terza giornata della fase a girone unico di. Una sfida tra due formazioni che puntano ad entrare nelle prime otto per evitare i playoff che saràdall’arbitro montenegrino Dabanovic. I giocatori della(LaPresse) – Calciomercato.itReduci dalla sconfitta in Serie A contro la Juventus che ha interrotto una bella striscia positiva, i biancocelesti di Marco Baroni – privi dello squalificato Noslin – vogliono tornare subito a vincere. Lo scopo è quello di centrare il terzo successo in altrettante uscite internazionali dopo quelle contro la Dinamo Kiev ed il Nizza per confermarsi in testa alla classifica.

