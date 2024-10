Cosa serve per ottenere il bonus 100 euro a Natale con la tredicesima (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per il bonus da 100 euro che verrà erogato a dicembre insieme alla tredicesima bisogna fare domanda al proprio datore di lavoro. Non è sufficiente rispettare i requisiti - cioè un reddito sotto i 28mila euro e almeno un figlio a carico. In rete, però, circolano anche delle autocertificazioni non corrette che rischiano di creare problemi. Fanpage.it - Cosa serve per ottenere il bonus 100 euro a Natale con la tredicesima Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Per ilda 100che verrà erogato a dicembre insieme allabisogna fare domanda al proprio datore di lavoro. Non è sufficiente rispettare i requisiti - cioè un reddito sotto i 28milae almeno un figlio a carico. In rete, però, circolano anche delle autocertificazioni non corrette che rischiano di creare problemi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonus 500 euro - residuo non speso dai supplenti 2023/24 non si recupera. Ministero risponde con una FAQ - FAQ del Ministero sulla carta del docente attribuita, grazie al Decreto Infrazioni 2023, anche ai docenti con supplenza al 31 agosto 2024 per un valore di 500 euro. Accreditata il 4 dicembre 2023 è stata sospesa il 31 agosto 2024 e non più riattivata per il recupero di eventuale residuo. Ministero risponde con una FAQ sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)

Maxi truffa da oltre 50 milioni di euro sui bonus per lavori edilizi mai effettuati - . . I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani hanno eseguito un provvedimento applicativo di misura cautelare reale, emesso dal Gip del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 14 soggetti, indagati per indebita. (Foggiatoday.it)

Barletta - truffa su bonus edilizi : sequestrati 52 milioni di euro - Le indagini hanno svelato che i crediti d'imposta erano originati da documenti falsi e attestazioni non veritiere. I finanzieri hanno inoltre riscontrato l’inesistenza degli immobili indicati nei documenti e l'assenza di qualsiasi titolarità immobiliare da parte degli indagati. Attraverso un’analisi dettagliata dei dati provenienti dalla “piattaforma di cessione crediti” e incrociando altre informazioni da banche dati la guardia di finanza ha scoperto che una società operante a Barletta, nonostante fosse già stata identificata come evasore totale, aveva acquistato crediti d’imposta da sei persone fisiche. (Quotidiano.net)