Civitavecchia in fiamme i portoni di ingresso in via Baccelli

Civitavecchia, 24 ottobre 2024- Nottata difficoltosa per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Dalle ore 01.30 è cominciata una lunga serie di incendi. In via della cooperazione i Vvf della Bonifazi hanno domato le fiamme scaturite dall'incendio di due autovetture alimentate a GPL. La rapida operazione di spegnimento ha salvaguardato le abitazioni prospicienti. In seguito si sono portati prima in via Baccelli, e poi in via Sabatini per incendio generico. I Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono portati rapidamente sul posto con gli equipaggi della 17A, autobotte AB17 e AS17. A bruciare erano i portoni di accesso degli stabili in indirizzo. Tanto fumo che ha invaso i vani scale. Gli uomini della Bonifazi oltre a estinguere le fiamme hanno provveduto a fare opera di ventilazione tramite moto ventilatori in dotazione. Non si è registrato nessun ferito.

Camper in fiamme a Civitavecchia : Vigili del Fuoco evitano il disastro - L’intervento rapido e coordinato ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze. . Civitavecchia, 9 ottobre 2024 – Nella serata di ieri, 8 ottobre 2024, alle ore 21:10, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Toscana per domare un incendio che aveva completamente avvolto un camper. (Ilfaroonline.it)

Civitavecchia - auto in fiamme vicino a una scuola : paura in centro - L’allarme è stato lanciato immediatamente, e i vigili del fuoco di Civitavecchia sono accorsi sul posto, riuscendo a domare rapidamente l’incendio. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. Grazie al loro intervento tempestivo, le fiamme non si sono propagate alle numerose auto parcheggiate nelle vicinanze, evitando così danni maggiori. (Romadailynews.it)

Incendio a Civitavecchia - in fiamme un’auto - Sul posto a che la Polizia di Stato per i rilievi del caso. ilfaroonline. 45 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in via Borghese: ad andare in fiamme è stata un auto. Non si è registrato nessun ferito. Il rapido intervento dei Vvf ha permesso la veloce estinzione dell’incendio ed evitato che le fiamme si propagassero alle numerose vetture parcheggiate nelle immediate vicinanze. (Ilfaroonline.it)