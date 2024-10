Cda Rai: "Preoccupa futuro Azienda" (Di giovedì 24 ottobre 2024) 14.14 Il Consiglio di amministrazione della Rai esprime "apprensione per i provvedimenti riguardanti il futuro dell' Azienda contenuti nel disegno di legge della Manovra di Bilancio 2025". Così una nota di Viale Mazzini. Tali provvedimenti, "sia pure nell' ottica di un doveroso contenimento dei costi, rischierebbero di limitare l'autonomia del nostro Servizio Pubblico e di condizionarne le scelte e le attività con possibili impatti sull' occupazione, nonché sull'indotto". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) 14.14 Il Consiglio di amministrazione della Rai esprime "apprensione per i provvedimenti riguardanti ildell'contenuti nel disegno di legge della Manovra di Bilancio 2025". Così una nota di Viale Mazzini. Tali provvedimenti, "sia pure nell' ottica di un doveroso contenimento dei costi, rischierebbero di limitare l'autonomia del nostro Servizio Pubblico e di condizionarne le scelte e le attività con possibili impatti sull' occupazione, nonché sull'indotto".

