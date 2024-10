Canone Rai 2025, niente taglio in bolletta: le ultime notizie (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non c’è nel testo della Manovra 2025 la conferma del taglio del Canone Rai da 90 a 70 euro, previsto dalla Legge di Bilancio dello scorso anno. La conferma dello ‘sconto’ era stata annunciata nella conferenza stampa del 16 ottobre, all’indomani del varo della manovra in Cdm. Il taglio, previsto nella legge di Bilancio 2024, valeva solo per quest’anno, se non rifinanziato, i mancati introiti per la Rai infatti sono stati compensati con un contributo di 430 milioni per il 2024. Codacons: “Costerà 430 mln alle famiglie” “Il mancato taglio del Canone Rai costerà alle famiglie italiane tra i 420 e i 430 milioni di euro nel 2025“. Lo denuncia il Codacons, commentando il mancato inserimento nella legge di bilancio della riduzione del Canone da 90 a 70 euro. Lapresse.it - Canone Rai 2025, niente taglio in bolletta: le ultime notizie Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non c’è nel testo della Manovrala conferma deldelRai da 90 a 70 euro, previsto dalla Legge di Bilancio dello scorso anno. La conferma dello ‘sconto’ era stata annunciata nella conferenza stampa del 16 ottobre, all’indomani del varo della manovra in Cdm. Il, previsto nella legge di Bilancio 2024, valeva solo per quest’anno, se non rifinanziato, i mancati introiti per la Rai infatti sono stati compensati con un contributo di 430 milioni per il 2024. Codacons: “Costerà 430 mln alle famiglie” “Il mancatodelRai costerà alle famiglie italiane tra i 420 e i 430 milioni di euro nel“. Lo denuncia il Codacons, commentando il mancato inserimento nella legge di bilancio della riduzione delda 90 a 70 euro.

