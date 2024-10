.com - Bring Them Down, recensione RoFF19: un thriller sgangherato che non beneficia di Barry Keoghan

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dalla Festa del Cinema di Roma la nostradi, esordio di Christopher Andrews cone Christopher Abbott: unrurale e irlandese sia nell’ambientazione che nello spirito, ma al di là della violenza occasionale tutto il resto è troppo flebile L’Irlanda di, in concorso al, e di Christopher Andrews non è quella di Martin McDonagh, anzi assomiglia a quella de L’ultima vendetta, ma un po’ sembra ricordarla. Non solo perché anche stavolta viene raffigurata come una terra ancestrale e brutale assieme, ma anche e soprattutto perché la violenza scaturisce da un affronto apparentemente piccolo ma dal riverbero gigantesco.