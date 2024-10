Bologna-Milan, se si gioca la Curva non ci sarà: i tifosi non andranno allo stadio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Bologna, 24 ottobre 2024 – Se lo svolgimento di Bologna-Milan è ancora in bilico, in attesa dell’incontro di domani tra il sindaco Matteo Lepore e il prefetto, una cosa è già certa riguardo il match che attende i rossoblù: se la decisione di Palazzo d’Accursio verrà ribaltata, i gruppi della Curva Andrea Costa (Bulgarelli, ndr) non ci saranno. Il comunicato: stiamo vivendo una tragedia Il tifo organizzato ha infatti diffuso un comunicato stampa in cui si allinea con l’ordinanza del primo cittadino, sottolineando il momento d’emergenza che sta vivendo la città e in particolare le condizioni del quartiere in cui si trova lo stadio. Ilrestodelcarlino.it - Bologna-Milan, se si gioca la Curva non ci sarà: i tifosi non andranno allo stadio Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Se lo svolgimento diè ancora in bilico, in attesa dell’incontro di domani tra il sindaco Matteo Lepore e il prefetto, una cosa è già certa riguardo il match che attende i rossoblù: se la decisione di Palazzo d’Accursio verrà ribaltata, i gruppi dellaAndrea Costa (Bulgarelli, ndr) non ci saranno. Il comunicato: stiamo vivendo una tragedia Il tifo organizzato ha infatti diffuso un comunicato stampa in cui si allinea con l’ordinanza del primo cittadino, sottolineando il momento d’emergenza che sta vivendo la città e in particolare le condizioni del quartiere in cui si trova lo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ultime Notizie Serie A : Milan - recuperato Calabria per il Bologna - Sala parla del nuovo stadio. Juventus - le dichiarazioni di Cambiaso - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ... (Calcionews24.com)

Bologna Milan - il sindaco Lepore non ha dubbi : «Non si deve giocare la partita - non possiamo pensare a questo dopo l’alluvione» - Bologna Milan, il sindaco Lepore conferma che il match non si deve giocare dopo l’alluvione. Le dichiarazioni del primo cittadino Il sindaco di Bologna, Lepore, con un video su Instagram ha ribadito che la partita tra Bologna e Milan di sabato non ... (Calcionews24.com)

Bologna-Milan si gioca? Intanto Camarda si allena e Fonseca... - In attesa di capire se la sfida fra Bologna e Milan si giocherà - è in programma per sabato alle 18 ed è valida per la nona giornata di Serie... (Calciomercato.com)

Bologna-Milan - caos totale : dallo 0-3 a tavolino al campo neutro - tutti gli scenari - Bologna-Milan, in programma sabato per la nona giornata di serie A è diventata un caso, o meglio “un caos”. Oggi, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha emesso un’ordinanza che vieta lo svolgimento della gara, prevista per il prossimo turno di ... (Thesocialpost.it)