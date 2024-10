Bologna-Milan diventa una telenovela! Spuntano due ipotesi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una delle notizie delle ultime ore è il rinvio di Bologna-Milan a causa dell’alluvione che ha colpito il capoluogo dell’Emilia Romagna negli ultimi giorni. Una decisione che però, secondo Sky Sport, non è ancora ufficiale. ATTESA – Volente o nolente, il Bologna è il protagonista negli ultimi anni di scelte controverse riguardo alle proprie partite. Se nella stagione 2021-2022 la questione del rinvio della gara contro l’Inter era dovuta alla questione della pandemia di Coronavirus, la siutazione si sta ripetendo in queste ore per quanto riguarda la partita contro il Milan. Il motivo è però diverso, ovvero l’alluvione che ha colpito il capoluogo dell’Emilia Romagna negli ultimi giorni. E che ha portato il prefetto della città a decidere di negare la possibilità di disputare la partita allo stadio Dall’Ara a causa dell’inagibilità delle strade. Inter-news.it - Bologna-Milan diventa una telenovela! Spuntano due ipotesi Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Una delle notizie delle ultime ore è il rinvio dia causa dell’alluvione che ha colpito il capoluogo dell’Emilia Romagna negli ultimi giorni. Una decisione che però, secondo Sky Sport, non è ancora ufficiale. ATTESA – Volente o nolente, ilè il protagonista negli ultimi anni di scelte controverse riguardo alle proprie partite. Se nella stagione 2021-2022 la questione del rinvio della gara contro l’Inter era dovuta alla questione della pandemia di Coronavirus, la siutazione si sta ripetendo in queste ore per quanto riguarda la partita contro il. Il motivo è però diverso, ovvero l’alluvione che ha colpito il capoluogo dell’Emilia Romagna negli ultimi giorni. E che ha portato il prefetto della città a decidere di negare la possibilità di disputare la partita allo stadio Dall’Ara a causa dell’inagibilità delle strade.

