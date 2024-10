A che ora Musetti-Zverev, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming (Di giovedì 24 ottobre 2024) In attesa del match di Flavio Cobolli, sono al momento due gli azzurri nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Erste Bak Open 2024 di tennis, in corso a Vienna, in Austria: venerdì 25 ottobre il primo a scendere in campo sarà Lorenzo Musetti contro il tedesco Alexander Zverev. L’azzurro è accreditato della sesta testa di serie, mentre il teutonico è il numero 1 del seeding: il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 14.00 sul Center Court, ma l’incontro tra Musetti e Zverev avrà inizio non prima delle ore 15.30. Si tratterà del terzo incontro tra l’azzurro ed il tedesco: nel 2022 Zverev negli ottavi del Masters 1000 di Madrid approfittò del ritiro di Musetti nel corso del secondo set, mentre alle Olimpiadi di Parigi 2024 l’italiano ha battuto il teutonico ai quarti con un duplice 7-5. Oasport.it - A che ora Musetti-Zverev, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In attesa del match di Flavio Cobolli, sono al momento due gli azzurri nei quarti di finale del tabellone di singolare maschile degli Erste Bak Opendi tennis, in corso a, in Austria: venerdì 25 ottobre il primo a scendere in campo sarà Lorenzocontro il tedesco Alexander. L’azzurro è accreditato della sesta testa di serie, mentre il teutonico è il numero 1 del seeding: il match sarà il secondo ina partire dalle ore 14.00 sul Center Court, ma l’incontro traavrà inizio non prima delle ore 15.30. Si tratterà del terzo incontro tra l’azzurro ed il tedesco: nel 2022negli ottavi del Masters 1000 di Madrid approfittò del ritiro dinel corso del secondo set, mentre alle Olimpiadi di Parigil’italiano ha battuto il teutonico ai quarti con un duplice 7-5.

Atp Vienna 2024 : programma e orari quarti di finale venerdì 25 ottobre - Il programma, gli orari e le partite di venerdì 25 ottobre del torneo Atp 500 di Vienna. PROGRAMMA QUARTI DI FINALE ATP VIENNA Ore 14:00 – (3) Grigor Dimitrov/Thomas Machac vs (7) Jack Draper Ore 15:30 – (1) Alexander Zverev vs (6) Lorenzo Musetti Ore 18:00 – Matteo Berrettini vs Karen Khachanov/Brandon Nakashima Ore 20:00 – (Q) Jakub Mensik vs Flavio Cobolli/(2) Alex De Minaur  The post Atp Vienna 2024: programma e orari quarti di finale venerdì 25 ottobre appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Atp Vienna 2024 - troppo Draper per Darderi : il britannico vola ai quarti di finale - Luciano Darderi si arrende a Jack Draper. I titoli di coda della partita sono ormai prossimi, Draper si invola sul 4-1 e, con il terzo break del parziale, chiude gioco partita e incontro con lo score finale di 7-5 6-1. TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – L’inizio di partita è molto combattuto e anche pieno di qualità . (Sportface.it)

LIVE Darderi-Draper 5-7 - 1-6 - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : troppo forte il britannico per un buon azzurro - 40-A In rete lo sventaglio. 40-40 Prima e comoda volèe. 40-40 Prima vincente!! 40-A C’è però il gratuito di dritto dopo il servizio di Darderi. 40-40 Palla corta e clamoroso passante lungoriga di rovescio! Numero! 30-40 Prima vincente! 15-40 Diabolico Draper. 15-0 Pazzesco rovescio diagonale in corsa di Draper, dove l’ha messa. (Oasport.it)