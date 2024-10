Truffa Taurus, ‘assolta’ la mamma del broker (Di mercoledì 23 ottobre 2024) FIRENZE Si sono costituiti davanti al gip già una quarantina di persone che avrebbero affidato i propri risparmi a Ronald Thomas Eufracia Reynoso, il falso broker di origine domenicana, classe 1994, che, seguendo il classico “schema Ponzi“ avrebbe raggirato decine di risparmiatori che gli avevano affidato i propri risparmi. Ma nella prima udienza della preliminare rinviata al 13 gennaio per un problema nelle notifiche degli avvisi, c’è stato anche un primo verdetto: per la madre di Eufracia è stata emessa sentenza di non luogo a procedere perché è stata dichiarata la sua irreperibilità. Non era presente, ma aveva però un suo avvocato di fiducia, il principale dei quattro imputati, adesso ridotti a tre: Eufracia, infatti, ha da tempo evitato di farsi trovare da chi gli aveva consegnato somme sognando guadagni da capogiro. Lanazione.it - Truffa Taurus, ‘assolta’ la mamma del broker Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) FIRENZE Si sono costituiti davanti al gip già una quarantina di persone che avrebbero affidato i propri risparmi a Ronald Thomas Eufracia Reynoso, il falsodi origine domenicana, classe 1994, che, seguendo il classico “schema Ponzi“ avrebbe raggirato decine di risparmiatori che gli avevano affidato i propri risparmi. Ma nella prima udienza della preliminare rinviata al 13 gennaio per un problema nelle notifiche degli avvisi, c’è stato anche un primo verdetto: per la madre di Eufracia è stata emessa sentenza di non luogo a procedere perché è stata dichiarata la sua irreperibilità. Non era presente, ma aveva però un suo avvocato di fiducia, il principale dei quattro imputati, adesso ridotti a tre: Eufracia, infatti, ha da tempo evitato di farsi trovare da chi gli aveva consegnato somme sognando guadagni da capogiro.

