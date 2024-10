Thuram entra e gela lo Young Boys al 93': l'Inter soffre e sbaglia un rigore, ma ora ha solo due squadre sopra (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Come da tradizione per le squadre italiane, anche l`Inter ha sofferto moltissimo a Berna contro lo Young Boys, ma ha ottenuto i tre punti grazie Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Come da tradizione per leitaliane, anche l`ha sofferto moltissimo a Berna contro lo, ma ha ottenuto i tre punti grazie

Pagelle Young Boys-Inter 0-1 : voti e tabellino Champions League 2024/2025 - The post Pagelle Young Boys-Inter 0-1: voti e tabellino Champions League 2024/2025 appeared first on SportFace. Al 3? st Arnautovic ha fallito un calcio di rigore. E ad inizio ripresa Arnautovic sbaglia il calcio di rigore. 5 (32? st Elia 6), Ugrinic 6. Allenatore: Magnin 6. Partita nel quale succede tutto e il contrario di tutto con un primo tempo complicato per i ragazzi di Simone Inzaghi che subiscono la grande aggressività degli svizzeri: Sommer salva in un paio di occasioni. (Sportface.it)

Diretta Live di Young Boys-Inter Champions 2024/2025. La cronaca della partita - Young Boys-Inter è una partita valevole per la terza giornata della fase a girone unico della Champions League 2024-25. Dopo le prime due partite l’Inter è a 4 punti in classifica grazie al pari ... (sport.virgilio.it)

Young Boys-Inter 0-1, le pagelle: Thuram, zampata da bomber. Serataccia per Arnautovic, Carlos Augusto ko - SOMMER 6,5 Suo il primo intervento della partita, su un destro di Hadjam, smanacciato in angolo e in controllo. La paratona la piazza su un’incornata velenosa di Lakomy, respinta a ... (leggo.it)