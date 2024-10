Si scrive Superbonus si legge Super-spreco | la spudorata truffa a Palermo di un imprenditore tutto arraffare

Si scrive Superbonus, si legge Super-spreco: la spudorata truffa a Palermo di un imprenditore “tutto (arraf)fare” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ci risiamo: ancora una truffa col Superbonus, il provvedimento tanto caro a Conte e grillini, che continua a dimostrarsi una penosa causa di beffardo depauperamento delle casse dello Stato. Anzi, stavolta lo sfregio e la gravità dello spreco si elevano addirittura al quadrato, comprendendo la frode oltre al Superbonus anche il Sismabonus al 110%. Ma procediamo con ordine. La Guardia di finanzia di Palermo, su delega della Procura, ha arrestato un imprenditore edile accusato a vario titolo di truffa ai danni dello Stato, per false asseverazioni rilasciate dal tecnico abilitato. Emissione di fatture per operazioni inesistenti. E indebita compensazione di crediti di imposta inesistenti. Il gip ha disposto anche il sequestro preventivo di crediti per un ammontare di 1.660.537 euro e il sequestro per equivalente di 1.022.117 euro. Secoloditalia.it - Si scrive Superbonus, si legge Super-spreco: la spudorata truffa a Palermo di un imprenditore “tutto (arraf)fare” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ci risiamo: ancora unacol, il provvedimento tanto caro a Conte e grillini, che continua a dimostrarsi una penosa causa di beffardo depauperamento delle casse dello Stato. Anzi, stavolta lo sfregio e la gravità dellosi elevano addirittura al quadrato, comprendendo la frode oltre alanche il Sismabonus al 110%. Ma procediamo con ordine. La Guardia di finanzia di, su delega della Procura, ha arrestato unedile accusato a vario titolo diai danni dello Stato, per false asseverazioni rilasciate dal tecnico abilitato. Emissione di fatture per operazioni inesistenti. E indebita compensazione di crediti di imposta inesistenti. Il gip ha disposto anche il sequestro preventivo di crediti per un ammontare di 1.660.537 euro e il sequestro per equivalente di 1.022.117 euro.

