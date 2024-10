Scoperta associazione tra radon e leucemia nei bambini: le regioni italiane in cui è più presente (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un team di ricerca internazionale ha scoperto un'associazione tra il radon e un rischio superiore di leucemie (tumori del sangue) nei bambini. Ecco quali sono le regioni in Italia in cui questo gas radioattivo inodore e incolore - naturalmente presente nel terreno - è più diffuso e in concentrazioni più elevate. Fanpage.it - Scoperta associazione tra radon e leucemia nei bambini: le regioni italiane in cui è più presente Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un team di ricerca internazionale ha scoperto un'tra ile un rischio superiore di leucemie (tumori del sangue) nei. Ecco quali sono lein Italia in cui questo gas radioattivo inodore e incolore - naturalmentenel terreno - è più diffuso e in concentrazioni più elevate.

