.com - Sanghenapule con Mimmo Borrelli e Roberto Saviano e apre la stagione dell’Ambra Jovinelli

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)– Vita straordinaria di San Gennaro conla: uno spettacolo che punta al cuore di Napoli La nuovadel Teatro Ambra(qui il sito internet ufficiale) siil 25 ottobre con un grande evento:– Vita straordinaria di San Gennaro. In uno spettacolo che intreccia il racconto alla poesia, esaltando la lingua napoletana in tutta la sua barocca bellezza,puntano al cuore di Napoli, città di sangue e di lava incandescente, esplorandone il mistero e la contraddizione. Attore e narratore percorrono alcune tappe della storia napoletana in una continua osmosi tra celeste e sotterraneo.