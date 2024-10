Roma Capitale e Microsoft lanciano Julia, l’assistente virtuale per i turisti in vista del Giubileo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel contesto dell’imminente Giubileo, Roma Capitale ha siglato una partnership con Microsoft per il lancio di Julia, un assistente virtuale intelligente pensato per supportare i milioni di turisti che visiteranno la città. Questo strumento innovativo, che sfrutta le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale, si prefigge di offrire assistenza pratica a tutti coloro che desiderano esplorare le meraviglie della Capitale. L’iniziativa è stata annunciata nel corso del recente AI Tour di Microsoft, nel quale si è evidenziato come Julia possa rappresentare un cambiamento significativo nel modo in cui i visitatori interagiscono con il patrimonio culturale e i servizi di Roma. Gaeta.it - Roma Capitale e Microsoft lanciano Julia, l’assistente virtuale per i turisti in vista del Giubileo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel contesto dell’imminenteha siglato una partnership conper il lancio di, un assistenteintelligente pensato per supportare i milioni diche visiteranno la città. Questo strumento innovativo, che sfrutta le più recenti tecnologie di intelligenza artificiale, si prefigge di offrire assistenza pratica a tutti coloro che desiderano esplorare le meraviglie della. L’iniziativa è stata annunciata nel corso del recente AI Tour di, nel quale si è evidenziato comepossa rappresentare un cambiamento significativo nel modo in cui i visitatori interagiscono con il patrimonio culturale e i servizi di

