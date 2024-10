Oliver l’arbitro di Young Boys-Inter: ci sono due precedenti! Bilancio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Micheal Oliver sarà l’arbitro di Young Boys-Inter, partita valida per la terza giornata del nuovo format della UEFA Champions League 2024-2025. Terzo precedente con l’Inter. Questa la scheda del direttore di gara inglese, scaturito dalle designazioni Uefa. TERZO PRECEDENTE – A dirigere il match tra Young Boys e Inter, in programma questa sera dalle 21 a Berna, ci sarà appunto Oliver. l’arbitro inglese, divenuto noto dopo la clamorosa uscita di Gigi Buffon che parlò di “bidone della spazzatura al posto del cuore” e “fruttini” al termine di un polemico Real Madrid-Juventus (quarto di finale di ritorno di Champions League dell’11 aprile 2018), dirigerà per la terza volta in carriera l’Inter. I due precedenti risalgono alla stagione 2022-23 e 2023-24. Inter-news.it - Oliver l’arbitro di Young Boys-Inter: ci sono due precedenti! Bilancio Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Michealsaràdi, partita valida per la terza giornata del nuovo format della UEFA Champions League 2024-2025. Terzo precedente con l’. Questa la scheda del direttore di gara inglese, scaturito dalle designazioni Uefa. TERZO PRECEDENTE – A dirigere il match tra, in programma questa sera dalle 21 a Berna, ci sarà appuntoinglese, divenuto noto dopo la clamorosa uscita di Gigi Buffon che parlò di “bidone della spazzatura al posto del cuore” e “fruttini” al termine di un polemico Real Madrid-Juventus (quarto di finale di ritorno di Champions League dell’11 aprile 2018), dirigerà per la terza volta in carriera l’. I duerisalgono alla stagione 2022-23 e 2023-24.

