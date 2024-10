Ilnapolista.it - Neymar è rientrato dall’infortunio al crociato, ma l’Al Hilal non ha più bisogno di lui (Footmercato)

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)dopo l’infortunio al. Ma i sauditi non sembrano troppo contenti. Infatti, c’è preoccupazione chepossa subire un calo dopo le ottime prestazioni senza l’attaccante brasiliano.non ha piùdi: il suo rientro divide la stampa araba Il ritorno in campo diha suscitato pareri contrastanti, scrive. Lunedì contro-Ain, è entrato per gli ultimi minuti di gara. Se alcuni quotidiani sauditi hanno esaltato il suo ritorno in campo (soprattutto dal punto di vista mediatico del campionato), altri hanno evidenziato una certa riluttanza. Ma perché tutto ciò? Il suo ritornocomplicherà notevolmente la gestione della sua squadra. Nelle prime partite giocate con, si era dimostrato un calciatore chiave. Ora la sua squadra è invincibile anche senza di lui, è imbattuta da più di un anno.