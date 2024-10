"Nessun processo all'Italia": Albania, a Burxelles la sinistra incassa un clamoroso schiaffone (Di mercoled√¨ 23 ottobre 2024) Gli effetti dell'ordinanza del Tribunale di Roma che ha negato il rimpatrio peri 12 migranti irregolari trattenuti nel centro in Albania interrogano l'Unione Europea sul concetto di ‚Äúpaese sicuro‚ÄĚ (proprio dalla sua determinazione, infatti, nascono i problemi di queste ore). E la Commissione, ancora una volta, mostra una certa analogia rispetto alla posizione del governo Italiano. La portavoce per gli affari interni della Commissione Anitta Hitter, ha spiegato che l'Esecutivo comunitario ¬ę√® a conoscenza¬Ľ del pronunciamento dei magistrati romani ¬ęe siamo in contatto con le autorit√† Italiane¬Ľ. In effetti, ha spiegato Hipper, per i Paesi sicuri al momento ¬ęnon abbiamo liste comuni dell'Ue. √ą qualcosa che √® anche previsto che faremo, su cui dovremo lavorare, ma che gli Stati membri attualmente non hanno, hanno solo liste nazionali¬Ľ. Liberoquotidiano.it - "Nessun processo all'Italia": Albania, a Burxelles la sinistra incassa un clamoroso schiaffone Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoled√¨ 23 ottobre 2024) Gli effetti dell'ordinanza del Tribunale di Roma che ha negato il rimpatrio peri 12 migranti irregolari trattenuti nel centro ininterrogano l'Unione Europea sul concetto di ‚Äúpaese sicuro‚ÄĚ (proprio dalla sua determinazione, infatti, nascono i problemi di queste ore). E la Commissione, ancora una volta, mostra una certa analogia rispetto alla posizione del governono. La portavoce per gli affari interni della Commissione Anitta Hitter, ha spiegato che l'Esecutivo comunitario ¬ę√® a conoscenza¬Ľ del pronunciamento dei magistrati romani ¬ęe siamo in contatto con le autorit√†ne¬Ľ. In effetti, ha spiegato Hipper, per i Paesi sicuri al momento ¬ęnon abbiamo liste comuni dell'Ue. √ą qualcosa che √® anche previsto che faremo, su cui dovremo lavorare, ma che gli Stati membri attualmente non hanno, hanno solo liste nazionali¬Ľ.

