Lorenzo Musetti ai quarti di Vienna senza giocare: cos’è successo e prossimo avversario (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lorenzo Musetti si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 Vienna senza dover disputare l’incontro di secondo turno sul cemento della capitale austriaca. Il tennista italiano, che aveva debuttato regolando Lorenzo Sonego nel derby tricolore, ha infatti beneficiato del ritiro di Gael Monfils: il francese ha deciso di non scendere in campo a causa di un non ancora precisato problema fisico e così il toscano è stato promosso senza sforzarsi. Oasport.it - Lorenzo Musetti ai quarti di Vienna senza giocare: cos’è successo e prossimo avversario Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)si è qualificato aidi finale del torneo ATP 500dover disputare l’incontro di secondo turno sul cemento della capitale austriaca. Il tennista italiano, che aveva debuttato regolandoSonego nel derby tricolore, ha infatti beneficiato del ritiro di Gael Monfils: il francese ha deciso di non scendere in campo a causa di un non ancora precisato problema fisico e così il toscano è stato promossosforzarsi.

