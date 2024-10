Oasport.it - LIVE Berrettini-Tiafoe 5-2, ATP Vienna 2024 in DIRETTA: l’americano serve per rimanere nel set

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-2 Game. Con una prima vincente Matteo tiene la battuta. Dopo il cambio di camposervirà per restare nel set. 40-15 Risposta vincente con il dritto da parte di. 40-0 Servizio e dritto incrociato in contropiede a segno per il romano. 30-0 Splendido il dritto inside in in uscita dal servizio dell’azzurro. 15-0 Servizio vincente a 223 km/h di Matteo. 2-4 Game. Scappa via la risposta bloccata di, che torna ora alla battuta. 40-30 Molto reattivo lo statunitense con il rovescio in uscita dal servizio. 30-30 Scambio prolungato ad altissima intensità chiuso dall’errore con il dritto del. 30-15 Si ferma sul nastro il rovescio in back di Matteo. 15-15 A metà rete la risposta di rovescio del romano. 0-15 CHE PASSANTE! Splendido passante di rovescio in controbalzo dell’azzurro.