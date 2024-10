IT Wallet, arriva il portafoglio digitale che mette i documenti nello smartphone (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Inizialmente disponibile solo per 50 mila italiani, IT Wallet arriverà per tutti dal prossimo 4 dicembre e consentirà di digitalizzare i documenti mantenendo il valore legale Vanityfair.it - IT Wallet, arriva il portafoglio digitale che mette i documenti nello smartphone Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Inizialmente disponibile solo per 50 mila italiani, ITarriverà per tutti dal prossimo 4 dicembre e consentirà di digitalizzare imantenendo il valore legale

IT Wallet - dal 23 ottobre sull’app IO i primi documenti digitali via smartphone - Parte oggi mercoledì 23 ottobre l’IT-Wallet, il nuovo portafoglio digitale degli italiani, ma non per tutti. Dopo una prima fase di sperimentazione a partire da oggi e rivolta solo a 50mila cittadini, diventerà poi accessibile a tutti gli italiani ... (Quifinanza.it)

Finalmente arriva IT-Wallet. Ecco la guida su come inserire i documenti nell’app IO - A partire da mercoledì 23 ottobre gli italiani potranno inserire i documenti all'interno del portafoglio digitale. Vediamo come caricarli all'interno dell'app IO e quando il wallet sarà disponibile per tutti (Ilgiornale.it)

IT Wallet - i nostri documenti nell’app IO. Ecco come funziona - Portafoglio digitale, un servizio dell’App IO, attivo dal 23 ottobre: cos’è e come funziona The post IT Wallet, i nostri documenti nell’app IO. Ecco come funziona first appeared on TG2000. (Tv2000.it)