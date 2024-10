Inter, Marotta: “Incontro di ieri storico, stadio una priorità” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “L’Incontro di ieri è stato un qualcosa di storico. Per la prima volta si sono seduti al tavolo un ministro del governo, il sindaco e le due proprietà di Inter e Milan. Lo stadio per noi rappresenta una priorità ed è un asset fondamentale per la società. Lo stadio nuovo sarebbe una struttura che verrebbe usata anche durante la settimana per ospitare eventi culturali. San Siro deve diventare una delle migliori zone di Milano”. Queste le parole, ai microfoni di Prime Video, di Beppe Marotta sull’Incontro tra le società di Inter e Milan, il sindaco di Milano Sala e il ministro della cultura Alessandro Giuli. Nel Inter, Marotta: “Incontro di ieri storico, stadio una priorità” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) “L’diè stato un qualcosa di. Per la prima volta si sono seduti al tavolo un ministro del governo, il sindaco e le due proprietà die Milan. Loper noi rappresenta unaed è un asset fondamentale per la società. Lonuovo sarebbe una struttura che verrebbe usata anche durante la settimana per ospitare eventi culturali. San Siro deve diventare una delle migliori zone di Milano”. Queste le parole, ai microfoni di Prime Video, di Beppesull’tra le società die Milan, il sindaco di Milano Sala e il ministro della cultura Alessandro Giuli. Nel: “diuna” SportFace.

