Il Tesla Cybertruck è elettrico e più grande di un camion cosa che lo rende molto pericoloso

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilè il terzo veicolopiù venduto sul mercato americano, dopo la Model Y e la Model 3, nonostante il prezzo non sia esattamente popolare (parte da 82.000 dollari). In generale negli Stati Uniti il marchio californiano rappresenta la metà del mercato del nuovo: ogni dieci auto elettriche vendute, cinque sono. Tuttavia ilè omologato solo per il mercato americano e non viene venduto ufficialmente fuori da questi confini. Questo perché con le sue dimensioni enormi e con le sue batterie da ricaricare sarebbe fuori luogo quasi in qualsiasi altra parte del mondo. All'azienda di Elon Musk, dunque, non converrebbe affrontare i costi necessari per omologarlo al di fuori degli Stati Uniti.