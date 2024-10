Movieplayer.it - Il gladiatore 2: una featurette svela l'addestramento al combattimento di Paul Mescal e Pedro Pascal

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel video l'epico scontro tra i due personaggi nel sequel del kolossal diretto da Ridley Scott. Paramount Pictures ha pubblicato unadel dietro le quinte di Il2, che mostra l'al quale sono stati sottopostiper il sequel del film campione d'incassi uscito nelle sale ventiquattro anni fa. Il video inizia con Ridley Scott che spiega come in quell'epoca storica venivano uccise delle persone per divertimento. La, successivamente, mostra l'fisico necessario per la realizzazione delle scene dinel film. Training per il Colosseo In un esercizio, un gruppo di uomini tiene in mano quelli che sembrano degli scudi molto pesanti mentre un istruttore impartisce loro