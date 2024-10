Il Consiglio d’Europa e la profilazione alimentare (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lo “strano ma vero” è una colonna dell’informazione, e tocca ammettere che molti lettori preferiscono affidarsi alle notizie strane ma (forse) vere piuttosto che ai pensosi editoriali. Ma lo strano ma vero, tocca ammetterlo, ha un suo perché. Ad esempio nella laguna di Rosolina, Rovigo, due donne cinesi sono annegate mentre cercavano di catturare granchi blu a scopo alimentare. A Ostia invece un senzatetto rumeno avrebbe ucciso un cigno per poi mangiarselo alla brace. Al che qualcuno potrebbe pensare che abbia ragione Trump sugli haitiani che mangiano i cani, ma lì lo strano è solo Trump. Ilfoglio.it - Il Consiglio d’Europa e la profilazione alimentare Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lo “strano ma vero” è una colonna dell’informazione, e tocca ammettere che molti lettori preferiscono affidarsi alle notizie strane ma (forse) vere piuttosto che ai pensosi editoriali. Ma lo strano ma vero, tocca ammetterlo, ha un suo perché. Ad esempio nella laguna di Rosolina, Rovigo, due donne cinesi sono annegate mentre cercavano di catturare granchi blu a scopo. A Ostia invece un senzatetto rumeno avrebbe ucciso un cigno per poi mangiarselo alla brace. Al che qualcuno potrebbe pensare che abbia ragione Trump sugli haitiani che mangiano i cani, ma lì lo strano è solo Trump.

