Ia Don Luca Peyron | Tecnologia ci permette di fare scelte non sempre di decidere

Leggi tutta la notizia su .com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Tutti facciamo esperienza di, ma non è detto che tutti, solo perché siamo umani, facciamo esperienza di umanità. Viviamo in un tempo in cui lamodifica l'esperienza umana: siamo abituati continuamente a utilizzare i device a nostra disposizione in ogni momento della giornata e quindicentinaia e centinaia di. L'articolo Ia, Don: “cidi, nondi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.