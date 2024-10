Glieroidelcalcio.com - I Gagliardetti d’Italia: il Lecce

Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Idi un club pugliese: ilL’Unione Sportivanasce nel 1927 dalla fusione tra due squadre cittadine. Tuttavia, la data di nascita riconosciuta dalla Società è il 1908 anno di fondazione dello Sporting, primo club calcistico cittadino. I colori giallo e rosso furono adottati a partire dalla stagione 1928-1929 e non fanno riferimento ai colori cittadini bensì alle tonalità riportate nell’effige della provincia pugliese che li adottò con riferimento alle insegne aragonesi. Lo stemma della squadra riporta invece quello cittadino con il lupo e un leccio. In merito ai, alla fine degli anni Cinquanta, ilutilizzava lo stemma cittadino e, oltre alla denominazione societaria, riportata, in coincidenza di eventi di rilievo, la data di svolgimento.