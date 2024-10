Ilgiorno.it - Giovani a colloquio con le imprese

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Mercoledì 30 ottobre torna Job Meeting Milano, l’evento di recruiting per chi cerca lavoro, dedicato a studenti universitari e neolaureati di tutti i corsi di laurea della Lombardia. Realizzato da Cesop HR Consulting Company, prima società in Italia nell’organizzazione di fiere del lavoro, e patrocinato dal Comune di Milano, sarà ospitato negli spazi di BASE Milano - Via Bergognone 34. “Gen Z e lavoro: tra sfide & opportunità” è il titolo di questa edizione che si concentrerà sul tema del work life integration. Quest’anno la grande area stand dedicata agli incontri diretti con i recruiter delle aziende sarà arricchita dallo spazio Talk che prevede momenti di dialogo su contenuti di orientamento e formazione per preparare al meglio iall’ingresso nel mondo del lavoro con focus sulla carriera sostenibile e work life balance.