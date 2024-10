Giocherà poche partite ma non è un problema | Conte può contare su di lui

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Antoniopuòsu un calciatore che non fa parte dei titolarissimi: ecco il segreto del vice Lukaku Romelu Lukaku bocciato dopo la gara di Empoli, ma non è un dramma. L’attaccante belga non ha disputato una prestazione memorabile al rientro dalla sosta, nonostante sia rimasto a lavorare a Castel Volturno assieme ae al gruppo. Il nuovo centravanti del Napoli avrà modo di rifarsi e questa piccola macchia non mette in discussione la sua titolarità.sa benissimo quanto può fare Romelu. E prima della partita contro i toscani, il tecnico ha sottolineato che Lukaku si sia assunto troppe responsabilità da quando ha firmato con i partenopei. Deve scrollarsi di dosso tutte le pressioni: solo così può fare la differenza. Ma il mister puòsul Cholito Simeone, uno dei protagonisti di Empoli-Napoli, nonostante abbia giocato appena 30 minuti.