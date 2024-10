Ilgiorno.it - Gallarate, due incidenti in poche ore nello stesso punto: cinque feriti, di cui uno grave

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)persone sono rimaste ferite, di cui una in modo, a seguito di due diversiavvenuti aore di distanza lungo via degli Orsini a, in provincia di Varese. Il primo ha avuto luogo intorno alle 23 di martedì all’incrocio con via Col di Lana e ha coinvolto due auto: a bordo c’erano due donne di 37 e 58 anni, un uomo di 41 e un quarto passeggero di cui non sono state rese note le generalità . Le quattro persone sono state smistate tra l’ospedale di Legnano e il Sant’Anna di San Fermo della Battaglia: una di loro aveva lesioni piuttosto gravi, ma non è in pericolo di vita. Il secondo incidente si è verificato mercoledì mattina poco dopo le 8.30. Due auto si sono scontrate all’incrocio tra via degli orsini e via Antonio Canova: per fortuna l’impatto è avvenuto a velocità ridotta ed è rimasto ferito, solo lievemente, un uomo di 71 anni.