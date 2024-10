Formia / Incidente stradale sulla Variante Formia-Garigliano coinvolta la donna ritrovata cadavere sul ciglio stradale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Formia – Aveva 52 anni Maria S., la badante di nazionalità romena che, residente a Formia, ha perso la vita in seguito ad un scontro laterale tra un’Audi A/4 ed una Fiat Panda nel tratto iniziale della Variante Formia Garigliano. La tragedia si è consumata mercoledì mattina, poco dopo le 7, al chilometro 2 della L'articolo Formia / Incidente stradale sulla Variante Formia-Garigliano coinvolta la donna ritrovata cadavere sul ciglio stradale Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Formia / Incidente stradale sulla Variante Formia-Garigliano coinvolta la donna ritrovata cadavere sul ciglio stradale Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 23 ottobre 2024)– Aveva 52 anni Maria S., la badante di nazionalità romena che, residente a, ha perso la vita in seguito ad un scontro laterale tra un’Audi A/4 ed una Fiat Panda nel tratto iniziale della. La tragedia si è consumata mercoledì mattina, poco dopo le 7, al chilometro 2 della L'articololasulTemporeale Quotidiano.

