Tarantinitime.it - Emidio Deandri Anmil: “A Taranto giustizia veloce per una vedova di un lavoratore morto per amianto”

Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tarantini Time Quotidiano«È notorio che i tempi dellaitaliana sono tra i più lunghi dell’Unione Europea, se non i più lunghi in assoluto, ma a, in questo caso, laha fatto rapidamente il suo corso garantendo il diritto di una “dell’” a percepire la rendita ai superstiti dopo 5 anni dalla sua richiesta». Un soddisfatto, il tarantino presidente nazionale, commenta così l’importante sentenza del Tribunale di, Giudice del Lavoro Dott.ssa Giulia Viesti, con la quale è stato riconosciuto il diritto a percepire la rendita ai superstiti e l’assegno funerario alladi BG, un ex dipendente Ilva deceduto nel dicembre 2007 per carcinoma polmonare da esposizione ad